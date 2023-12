Nicht Solana oder Cardano: Diese 3 Kryptos haben noch im Jahr 2023 Potenzial

Solana und Cardano waren in den letzten Jahren zwei Altcoins, die relative Stärke unter Beweis stellten. SOL schaffte es sogar erneut, die 100 $ anzugreifen. Dies bedeutet Marktrang 4 für SOL. Wer hätte das Ende 2023 gedacht, als der Solana Kurs kurzzeitig sogar unter 15 $ fiel? Mittlerweile steht für Solana für ein Jahr eine Performance von über 700 % zu Buche. Die Outperformance des breiten Markts ist massiv und eindrucksvoll. Bei Cardano hellte sich zuletzt das Chartbild auf, hier könnte noch Nachholpotenzial vorhanden sein.

Dennoch haben sich beide Altcoins zuletzt stark entwickelt und könnten eine kleinere Verschnaufspause vor Jahreswechsel benötigen. Zwar bleiben Kurszuwächse möglich - eine Kursverdopplung oder Ähnliches dürfte es hier jedoch innerhalb weniger Wochen nicht mehr geben. Der zuletzt mitunter stark überkaufte Zustand dürfte in 2023 abgebaut werden, 2024 starten die Altcoins dann erneut in ein möglicherweise bullisches Krypto-Jahr, das von zahlreichen Makro-Indikatoren wie Geldpolitik, Spot-ETF und Bitcoin-Halving begünstigt wird.

Doch gibt es auch jetzt noch Kryptowährungen, auf die Anleger im Jahr 2023 ihren Fokus richten könnten? Schließlich bleiben die Kryptomärkte dank dezentraler Struktur durchweg geöffnet. Auch an Weihnachten können Anleger Kryptos handeln und die Feiertage somit auch finanziell lukrativ gestalten.

Wir haben drei Kryptos identifiziert, die noch im Jahr 2023 Potenzial haben könnten:

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Viele Krypto-Presales setzen auf kontinuierliche Preiserhöhungen, um potenzielle Buchgewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Dieses Modell ermöglicht Investoren, frühzeitig in vielversprechende Projekte einzusteigen und von Wertsteigerungen zu profitieren, bevor sie auf dem offenen Markt gehandelt werden. Damit maximieren Anleger die Gewinne und bauen sich gleichzeitig einen Risikopuffer auf.

Fast 6 Millionen $ hat der Bitcoin Minetrix Presale bereits eingesammelt. In weniger als vier Tagen folgt an den Feiertagen bereits die nächste Preiserhöhung, sodass sich ein frühzeitiges Investment lohnen könnte.

Doch auch darüber hinaus ist das Konzept attraktiv, wie die Nachfrage aus der Krypto-Community aktuell offenbart. Denn Bitcoin Minetrix möchte in 2024 ein Problem lösen, das dem Bitcoin-Ökosystem und speziell dem Mining aktuell immanent ist.

Bitcoin Minetrix setzt auf eine Plattform für dezentrales Cloud-Mining, die Bitcoin für Privatpersonen zugänglicher macht. Durch die Tokenisierung des Minings wird Transparenz und gerechte Ertragsverteilung gefördert, während Dezentralisierung das Vertrauen erhöht und Betrug minimiert. Die Aussichten für Bitcoin im Jahr 2024 sind grundsätzlich bullisch, unterstützt durch die mögliche Einführung eines ETFs und das bevorstehende Halving im April 2024. Dies dürfte auch Altcoins, die eng mit Bitcoin verbunden sind, positiv beeinflussen. Eine Chance für BTCMTX?

Zum Bitcoin Minetrix Presale

Optimism (OP)

In diesem Jahr gab es positive Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Optimism-Netzwerk, darunter eine massive Zunahme der Nutzung und der Nutzerzahl. Diese Entwicklungen haben in den letzten Tagen den Preis des eigenen Tokens erheblich beeinflusst. Das steigende Interesse und die verstärkte Nutzung des Optimism-Netzwerks verdeutlichen den wachsenden Erfolg dieser Layer-2-Lösung. Dies zeigt, dass Skalierungslösungen für die Blockchain-Technologie immer wichtiger werden und einen positiven Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben können. Die steigende Akzeptanz und Anwendung von Optimism könnten auch die breitere Integration von Layer-2-Technologien in der Kryptoindustrie fördern.

So sehen wir zuletzt eine positive Entwicklung beim Total Value Locked nach Daten von DefiLlama. Die wichtige Metrik nähert sich wieder ihren Allzeithochs und konnte nach einer Stabilisierung im Oktober 2023 fast 400 Millionen $ mehr anziehen, sodass Optimism Anfang 2024 1 Milliarde $ beim TVL überschreiten könnte.

Der Kurs steigt allein heute erneut um rund 8 %. In den letzten sieben Tagen hat OP um rund 50 % an Wert gewonnen, für den vergangenen Monat stehen Kursgewinne von rund 75 % für Optimism (OP) zu Buche. Damit wurde erst kürzlich ein neues Allzeithoch markiert - bullisch! Weitere Kursgewinne bleiben 2023 möglich. Das Histogramm des MACD tickt weiter bullisch höher, die MACD-Linien bleiben bullisch überkreuzt.

Sponge V2 (SPONGEV2)

Mit SPONGEV2 startete zugleich erst letzte Woche ein neuer Krypto-Presale, dessen Name in der Krypto-Community für Aufmerksamkeit sorgen sollte. Denn auf Sponge folgt Sponge V2.

Um an den neuen $SPONGEV2-Token zu gelangen, haben Anleger verschiedene Möglichkeiten. Wenn sie bereits den ursprünglichen Sponge-Token besitzen, können sie diesen über die Webseite staken und erhalten als Belohnung die neuen $SPONGEV2-Token. Für diejenigen, die noch keine Sponge-Token haben, besteht die Option, diese direkt über das Widget auf der Website zu erwerben. Dabei erhalten sie als Bonus die gleiche Menge an $SPONGEV2-Token.

$SPONGEV2 ist die Weiterentwicklung von SPONGE, einem Meme-Coin, der Anfang des Jahres Early-Adopters enorme Gewinne bescherte. Zur Verdeutlichung: Wer zu Beginn investierte, erlebte eine fast 100-fache Wertsteigerung. Aus 1.000 $ wurden 100.000 $. Mit der Version 2 soll der Token mehr Anwendungsmöglichkeiten bieten, darunter Staking und Gaming.

Das Team hinter Sponge V2 entwickelt somit ein individuelles Play-to-Earn (P2E) Spiel, das dem Token eine aufregende neue Verwendung verleiht. Nutzer haben die Möglichkeit, $SPONGEV2-Token zu verdienen, indem sie das Spiel spielen und sich in der Rangliste positionieren. Mit Utility, dem Branding und Knappheit könnte SPONGEV2 den Erfolg von SPONGE wiederholen.

Mehr über SPONGEV2 erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.