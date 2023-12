Mit Sitz in Südafrika, präsentiert sich das Unternehmen als unabhängiger und integrierter Produzent dieser wertvollen Metalle. Der Fokus liegt auf zwei Hauptminen, Zondereinde und Booysendal, sowie auf spannenden Projekten wie Eland und Dwaalkop. Die Hauptprodukte - Platin, Palladium und Rhodium - finden vor allem in der Automobil- und Schmuckindustrie Anwendung. Northam Platinum, gelistet an der Johannesburg Stock Exchange unter dem Kürzel NPH, spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Branche.Die Zondereinde-Mine, eine der zentralen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...