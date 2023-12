An der Börse zählt die Rendite, das weiß jedes Kind. Dabei stellt sich oft die Frage, welche Aktien in den nächsten zehn Jahren zu den Gewinnern gehören könnten. Aus meiner Sicht stechen für den deutschen Kapitalmarkt vor allem zwei deutsche Blue-Chips hervor: SAP (WKN: 716460) und die Deutsche Börse (WKN: 581005). Gehen wir im Folgenden näher auf meine Überlegungen ein. SAP - Profiteur der Digitalisierung SAP hat sich als ein Vorreiter der Digitalisierung einen festen Platz in der Unternehmenswelt ...

