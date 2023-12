Elektrisch betriebene Autos sind auf dem Vormarsch, davon dürfte der so wichtige Rohstoff für Batterien, Lithium, und somit Lithium-Aktien langfristig profitieren.Auch wenn die deutsche Bundesregierung die Förderung von E-Autos gekappt hat und dies in Deutschland das Wachstum elektrisch betriebener Fahrzeuge verlangsamen wird, so dürfte dies auf den weltweiten Trend zur E-Mobilität keinen signifikanten Einfluss haben.

