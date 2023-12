News von Trading-Treff.de Meine Einleitung für den Wochenbericht ähnelt sich seit Wochen. Es geht immer los mit "Der S&P500 steigt die x-te Woche in Folge…". So auch erneut diese Woche, in der der S&P500 um weitere 0.75% zulegen kann und damit schon die achte Gewinnwoche in Folge absolviert hat. Unglaublich! Mein aktuell vor allem short ausgerichtetes Portfolio macht hingegen einen Verlust von -9.846,90 EUR. Verlust von -9.846,90 EUR im Portfolio ...

