Krasse Ethereum-Prognose könnte das Ende für Bitcoin bedeuten!

Einerseits gibt es Hinweise darauf, dass Bitcoin überkauft sein könnte und andererseits steht für Ethereum ein wichtiges Upgrade an, dass die bisher hohen Gas-Gebühren im Netzwerk senken soll.

Dazu noch die Tatsache, dass es für Solana gerade großartig läuft und die Zulassung von Spot-ETFs anstehen könnte. Das alles führt zu einer echt krassen Ethereum-Prognose für das nächste Jahr. Das sind die Details in aller Kürze!

JPMorgan sieht Tendenzen dafür, dass es zu einem überhitzten Markt für Bitcoin-Anleger gekommen ist. Das würde bedeuten, die führende Kryptowährung Bitcoin ist eigentlich viel weniger wert, als Anleger derzeit dafür bezahlen müssen.

Die Signale am Markt könnten Ethereum in die Hände spielen, denn anders als bei Bitcoin sehen nicht wenige Analysten Anzeichen dafür, dass es bald zu einem Machtwechsel an der Spitze kommen könnte.

Neue Liquidität ja oder nein?

Wichtige Befürworter wie Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMex, haben unlängst ETH verkauft und SOL gekauft. JPMorgan gibt zu bedenken, dass nicht einfach neue Liquidität in die möglichen Bitcoin-ETFs fließen würde. Stattdessen würde es lediglich zu einer Umschichtung großer Mengen Kapital aus europäischen Krypto-ETFs kommen. Dabei nicht eingerechnet das investierte Kapital von neuen Kryptowährungen wie Bitcoin Minetrix.

Schafft Ethereum wirklich 5.000 USD?

Das Entwickler-Team, dass sich bei Ethereum um den PoW gekümmert hat, steht nun endgültig vor dem Aus. Das Dencun-Upgrade soll am 17. Januar kommen und laut neuesten Prognosen zu einer Verdopplung des derzeitigen Preises kommen.

Dann würde ETH bei fast 5.000 USD liegen. Die neuesten Entwicklungen im Ethereum-Ökosystem sind dringend notwendig und legen die Basis für die Ablösung an der Spitze der führenden Kryptowährungen, sind sich viele Experten einig.

Die Gefahr lauert in Form von Solana und anderen starken Smart-Contract-Plattformen, die es besser machen wollen als Ethereum. Denn dort sind die hohen Gas-Gebühren vielen Anlegern und Anwendern ein Dorn im Auge. Doch auch die Entwickler könnten abwandern, denn innovative Plattformen sind auch leistungsfähiger.

Diese Punkte sprechen dafür, dass Ethereum steigt

Wichtiges Upgrade steht für Januar an, dass die als oft zu hoch bemängelten Gas-Gebühren senken soll. Diese und weitere Entwicklungen sollen die Dezentralisierung des Ethereum-Netzwerks beschleunigen. JPMorgan sieht deutliche Anzeichen dafür, dass Bitcoin überkauft ist. Solana läuft zwar schon länger störungsfrei, aber ist noch lange nicht da, wo Ethereum derzeit ist.

Gibt es eine Alternative?

Wer ebenfalls davon ausgeht, dass Bitcoin derzeit überkauft ist, könnte sich für günstige Coins interessieren, die auf der Basis der Ethereum-Blockchain entwickelt wurden. Dazu gehört beispielsweise Meme Kombat oder Sponge V2.

Beide neuen Kryptos sind derzeit noch im Vorverkauf verfügbar, was bedeutet, dass Sie diese Coins sehr günstig ins Depot legen können. Ein niedriger Einstiegspreis bedeutet, dass die Wachstumschancen entsprechend groß sein könnten.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel $MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 $ Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Wenn die Coins auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind, würden diese höchstwahrscheinlich vom ETH-Preis profitieren, falls dieser wie prophezeit 2024 auf über 5.000 USD steigen könnte.

Fazit: Diese krasse Ethereum-Prognose, sofern sie eintritt, könnte wirklich das Ende von Bitcoin bedeuten. Es ist wichtig zu beachten, dass auch andere Coins, also die außerhalb des Bitcoin- und Ethereum-Ökosystems, ebenfalls Einfluss auf den ETH-Preis nehmen könnten.

Solana und der BONK-Coin sind wichtige Faktoren für die weitere Wertentwicklung des ETH-Coins. Gestärkt wird das Ökosystem von Ethereum zusätzlich durch auf Ethereum entwickelte neue Coins wie Meme Kombat oder die Neuauflage von Sponge-Coin, $SPONGEV2.

