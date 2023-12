Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Apple-Aktionäre. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 2,01 Prozent. vier der fünf Sitzungen schloss die Aktie mit Verlusten. Einen Treffer unter der Gürtellinie kassierte Apple dabei am Mittwoch mit einem Minus von 1,07 Prozent. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen? Obwohl die vergangene Woche keinen Anlass zur Freude gibt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...