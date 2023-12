Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Der etwas andere Marktausblick über 2024 hinaus An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Geldmeister*innen da draußen bedanken, dass Ihr mit so viel zugehört habt und ich Euch hoffentlich zu oder bei Eurer persönlichen Langfristanlage inspirieren konnte. Als kleines Weihnachtsgeschenk für Euch habe ich Gunter Deuber, Chef-Ökonom der Raiffeisen Bank International zu diesem, etwas anderen Marktausblick animieren können, der über das Jahr 2024 auch noch hinausschaut.Viel Hörvergnügen mit der GELDMEISTERIN und vor allem schöne Feiertage mitEuren Liebsten wünscht Euch Podcasthost Julia Kistner. So viel kann ich spoilern: Gunter Deuber sieht ...

