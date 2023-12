Wachstumsaktien weisen häufig eine hohe Volatilität auf, was Anleger vor einem Investment teilweise zurückschrecken lässt. Doch nicht bei diesen Aktien: Wer hohe Renditen will, der muss oft größere Risiken eingehen. Deshalb sind Aktien, deren Potenzial noch in der Zukunft liegt und unsicher sind, schwankungsanfälliger als solide Value-Werte, die ihr Geld im Hier und Jetzt verdienen. Genau aufgrund der Unsicherheit winken aber bei den Zukunftsaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...