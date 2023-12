© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Die US-Großbank Wells Fargo rät Anlegern, die Jahresendrallye bei Aktien und Anleihen zu nutzen, um sich in den nächsten Monaten optimal an den Märkten zu positionieren - und geben hierzu Tipps.Neues Jahr, neues Investmentglück: Die US-Bank Wells Fargo ermuntert Investoren dazu, mit Blick auf attraktive Anlage-Optionen in die Offensive zu gehen und Eigeninitiative zu zeigen, anstatt einfach nur Indizes wie dem S&P 500 hinterherzulaufen. Dieser hat derzeit ordentlich Rückenwind und steuert alte Rekordstände an. Und auch beim Dow Jones Industrial Average lief es in den letzten beiden Wochen gut. Die Experten des Wells Fargo Investment Institute raten Anlegern, diese Jahresrallye an den …