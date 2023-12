Countdown 2023: Jetzt in den Pennystock-Star 2024 investieren?!

Anzeige / Werbung

Rücksetzer nach 360% Rallye nutzen?! Durch eine Reihe von News wurde diese Aktie wachgeküsst. Der Gipfel war bis dato die Bekanntgabe des Plans, den Bau der größten Batterieproduktionsanlage (BESS) in Kanada zu verwirklichen. Ein Plan, der schon bald noch konkreter werden wird, wenn man die veröffentlichten Bilder in Betracht zieht!

Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Energy Plug Technologies)

Wir planen den Bau der größten Batterieproduktionsanlage (BESS) in Kanada in Zusammenarbeit mit Malahat Nation. Diese Renderings zeigen, wie unsere gemeinsame Fabrik aussehen sollte. Mehr Details bald… Quelle: X

Der Börsenwert von nicht einmal 10 Mio. CAD ist attraktiv, speziell auch, wenn man die Möglichkeiten in Betracht zieht, die eine so gewaltige Fertigungsstätte bietet. - Anhand der bereitgestellten Zahlen kann man auf jährliche Umsätze von bis zu 2,2 Mrd. USD spekulieren!

Energy Plug and Malahat Nation Partner to Build a 100,000 SQ FT Gigafactory to Produce Lithium-Iron-Phosphate (LFP) Battery Packs and Create Jobs

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* gibt bekannt, dass das Unternehmen kurz vor dem Abschluss einer Joint-Venture-Vereinbarung mit Malahat Nation steht, um die Montage von Batteriepacks und die Versorgung mit Batterien in Kanada schnell auf Schiene zu bringen. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, eine solide Grundlage für die Montage von Batteriepaketen und den Einsatz innovativer grüner Energietechnologien zu schaffen, die auf Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen zugeschnitten sind.

Mit dem Bau einer 100.000 Quadratfuß großen Anlage soll die Initiative 100 gefragte kanadische und indigene Fertigungsarbeitsplätze im Bereich saubere Energie schaffen. Die Anlage in Malahat, die mit der sauberen Energieversorgung British Columbias betrieben wird, soll im ersten Jahr voraussichtlich 100 MW an Batteriepaketen produzieren und bis zum fünften Jahr will die Anlage die Produktion auf 1000 MW Batterieleistung steigern, wobei die angestrebte Gesamtleistung erreicht wird

Dieser ehrgeizige Wachstumskurs positioniert die Anlage in der Lage, die größte Anlage in Kanada für die Herstellung und Montage von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) zu werden, und stärkt damit Kanadas zentrale Rolle in der globalen Batterielieferkette.

In diesem Joint Venture wird Malahat Nation die 100.000 Quadratfuß große Anlage errichten, wobei Energy Plug die Technologie, Führung, den Vertrieb und die strategischen Partnerschaften bereitstellt. Malahat Nation wird eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % halten, während Energy Plug eine Eigentumsbeteiligung von 49 % behalten wird. Beide Unternehmen werden das Joint Venture gemeinsam beaufsichtigen und leiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Montage von Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologien (LFP) liegt.

Es wird erwartet, dass die im Rahmen dieser Zusammenarbeit hergestellten LFP-Batteriepakete deutliche Vorteile gegenüber anderen Batteriechemien bieten, darunter Kosteneffizienz, längere Lebensdauer und verbesserte Sicherheitsfunktionen aufgrund proprietärer Technologien. Weitere Einzelheiten zu den an dem Joint Venture beteiligten Technologie- und Investitionspartnern werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Unsere Vision besteht darin, lokal produzierte Batterietechnologie höchster Qualität zu liefern, um die Industrie zu stärken und gleichzeitig ein Modell zu schaffen, das Nachhaltigkeit, Energieunabhängigkeit und Umweltziele ermöglicht. Tristan Gale, Executive Director für Umwelt und nachhaltige Entwicklung der Malahat Nation.

News-Fazit:

Der kritische Anleger wird sich an dieser Stelle fragen, wer die fast 1.000m² große Fertigungsstätte finanzieren soll. Dies dürfte unserer Meinung nach gar nicht so schwierig sein, denn die Mehrheitsbeteiligung der Malahat eröffnet dem Projekt die Chance, den gewaltigen Fördertopf der kanadischen Regierung für "Indigenes Business" anzuzapfen.

Ein zweites Füllhorn, das sich zusätzlich über dieses Projekt ergießen könnte, sind die bereitstehenden Milliarden für EV-Projekte der kanadischen Behörden!

Und da die Anlage offenbar auf indigenem Land gebaut wird, sind auch gleichzeitig weitaus weniger bürokratische Hürden zu erwarten!

Legt man zu Grunde, dass der Markt derzeit 1,8 - 2,2 Mio. USD pro Megawatt Speicherleistung bezahlt, kann man im ersten Betriebsjahr schon einen Umsatz von 180 Mio. CAD und 220 Mio. CAD erwarten. Bei Vollbetrieb sprechen wir von 1,8 Mrd. USD bis 2,2 Mrd. USD!

Die Vision des Joint Ventures ist es offenbar, Batterie-Komponenten (aus Taiwan) zu importieren, diese in der Fertigungsstätte zu montieren und durch Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* mit dem Label "Made in Canada" zu vertreiben. Ein Plan, der speziell in "China-kritischen" Zeiten wie jetzt schnell aufgehen dürfte!

Nun macht die Ernennung von Kanadas Batterie-Midas zum Chief Technology Officer noch einmal mehr Sinn (mehr dazu hier), denn wer sollte besser geeignet sein als er, um so einen Plan in die Tat umzusetzen!

Ja, da ist zugegeben derzeit viel Spekulation dabei, aber keine, die an den Haaren herbeigezogen ist, und das kann, wenn wir richtig liegen, dafür sorgen, dass die Aktie von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* schnell den Pennystock-Status verlieren wird. Mehrere Dollar vor dem Komma sind durchaus nicht unplausibel! Meinung Redaktion

BESS - Batterie-Energiespeichersysteme, die Boom-Branche

Rekordinvestitionen im Milliarden-Dollar-Bereich fluten derzeit Unternehmen im Energiespeicher-Sektor. Kein Wunder, denn der Bedarf für große stationäre Akkus zur Speicherung von Sonnen- bzw. Windenergie wird sich in den nächsten paar Jahren mehr als ver-40-fachen.