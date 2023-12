Hefei, China (ots/PRNewswire) -Am 23. Dezember 2023 hielt Gotion High-tech in Hefei erfolgreich die 13. Zuliefererkonferenz und Vorstellung der Strategie für 2024 ab. Gotion High-tech nutzte den Anlass als Plattform, um seine vier Strategien für Qualität, Globalisierung, F&E und Lieferkette für 2024 vorzustellen, seinen hervorragenden Zulieferern Anerkennung für 2023 auszusprechen und Verträge mit ausgewählten strategischen Zulieferern für 2024 zu unterzeichnen.Hinsichtlich der Qualität plant Gotion, unsere Kontrolle über die Prozessleistung zu verstärken, unsere übergreifenden Qualitätsindikatoren an den Maßstäben der Branche auszurichten, entscheidende Schwachstellen anzugehen und die Erhöhung der Qualität der elektrischen Komponenten zu priorisieren. In Sachen F&E wird Gotion die Leistung unserer Zellen der zweiten Generation in der Massenfertigung umfassend verbessern, eine vollständige Industrialisierung unserer Zellen der dritten Generation erreichen und die Konstruktion der Zellen der vierten Generation, die für den zukünftigen Markt für Aufladungssysteme zugeschnitten sind, festlegen. Im Bereich Globalisierung liegt bei Gotion der Fokus für 2024 darauf, Durchbrüche auf drei wichtigen Überseemärkten zu erzielen: Amerika, Europa und Afrika sowie Asien-Pazifik. Gotion will 2027 über 100 GWh auf Überseemärkte liefern, wobei die Überseeabsätze 100 Mrd. RMB und einen Marktanteil von 10 % übersteigen sollen. Das Unternehmen ist damit befasst, sich selbst als Lieferant umfassender Servicelösungen im Rahmen des neuen Energiesektors aufzustellen. Im Hinblick auf die Lieferkette ist Gotion entschlossen, eine grüne und nachhaltige Lieferkette aufzubauen, die den Anforderungen an die soziale Verantwortung und den Umweltschutz gerecht wird. Dazu gehört, das CO2-Management der Zulieferer zu unterstützen, indem bei diesen Untersuchungen zum CO2-Ausstoß durchgeführt werden, und den CO2-Ausstoß schrittweise zu senken.Seit 2023 hat Gotion sein Globalisierungsbestreben in besonderem Maße vorangetrieben. Beispiele dafür sind die Batterien von Gotion, die am Standort Göttingen in Deutschland und im Joint-Venture-Werk in Thailand vom Band laufen. Es gab anfängliche Fortschritte in Richtung Investitionen in eine Batteriefabrik in den USA. Darüber hinaus hat Gotion einen Kooperationsvertrag mit Pacific Green Technologies (PGT) für die Lieferung von 450 MWh Energiespeichersystemprodukten für Phase II des Sheaf Batterieenergiespeicherprojekts von PGT im Richborough Energy Park, Kent, Vereinigtes Königreich, geschlossen. Dabei handelt es sich um das derzeit größte Batterieenergiespeicherprojekt im Vereinigten Königreich. Gotion GmbH hat zudem eine Absichtserklärung mit Pod Point, einem der größten Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Vereinigten Königreich, unterzeichnet. Mit dieser Initiative soll die Kooperation bei technologischer F&E und bei der Batterieherstellung erleichtert werden, sodass für Kunden wettbewerbsfähige Energiespeichersysteme für den Heimgebrauch entwickelt werden können.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/13-zuliefererkonferenz-und-vorstellung-der-strategie-fur-2024-bei-gotion-high-tech-302022209.htmlPressekontakt:yu chen,chenyu_pp@gotion.com.cnOriginal-Content von: Gotion High-Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155070/5679619