Schanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) hat offiziell seinen Bericht zur unternehmerischen Sozialverantwortung für Europa 2023 veröffentlicht, der die Pläne der Gruppe für die Nachhaltigkeitsentwicklung, einen Überblick über die allgemeine Geschäftstätigkeit in den Regionen Europa und Amerika, Projekte der effizienten Unternehmensführung und öffentlichen Wohlfahrt sowie einen Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung enthält.Der Bericht, der von der deutschen Tochtergesellschaft von ZPMC veröffentlicht wurde, untersucht die Rolle des Unternehmens in der Entwicklung des automatisierten Containerterminals im Hafen von Vado, dem ersten halbautomatisierten Hafen Italiens. Dieses Projekt lieferte eine nachhaltige und integrierte Lösung für die automatisierte Containerabfertigung und elektronische Logistik für den Hamburger Hafen, Deutschlands größtem und Europas zweitgrößtem Containerhafen.Der Bericht zeigte auch die zukünftige Richtung von ZPMC und die geplanten Initiativen und Programme zur sozialen Verantwortung auf. In Europa wird weiterhin ein grüner und innovativer Entwicklungspfad verfolgt und die digitale, intelligente Entwicklung globaler Industrien mit grüner und CO2-neutraler Hafenausrüstung und -lösungen unterstützt. Damit sollen hochmoderne ökologische Konstruktionskonzepte und -technologien genutzt werden, um nachhaltige Hafenbetriebsmodelle zu entwickeln und die Betriebsgestaltung des Überseegeschäfts kontinuierlich weiter zu vertiefen.ZPMC freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Partnern und die Gestaltung einer intelligenten, grünen und erfolgreichen Zukunft für die globale Schwermaschinenfertigungsindustrie.Weitere Informationen auf: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (zpmc.com) (https://www.zpmc.com/default.aspx)