Anzeige / Werbung

Micron Technology Aktie: Erwartungen übertroffen, jedoch weiter Verluste. Weiterer Aufwind durch KI?

Durch strategische Partnerschaften und eine weltweite Präsenz ist Micron ein Schlüsselakteur in der globalen Technologielandschaft. Die Mission des Unternehmens ist es, durch die Bereitstellung von hochmodernen Speicherlösungen die Welt zu vernetzen und Innovationen voranzutreiben. Nach vielen Investitionen ist das Unternehmen nun wieder auf dem Wachstumspfad. Der CEO stellt vor allem für das kommende Jahr eine Erholung des Gesamtmarktes in Aussicht, an dem Micron sehr präsent als einer der 4 großen Speicherchiphersteller positioniert ist.

Der Aktienkurs ist bereits stark gelaufen und hat einen Teil der anvisierten Erholung bei Umsatz und Margen vorweg genommen. Wie ist das weitere Potenzial einzuschätzen? Dazu geben wir einen Ausblick und analysieren die Aktie im Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.