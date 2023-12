Peking (ots/PRNewswire) -Ein Symbol für Chinas Aufstieg, Geschichte und Kultur - Peking (https://youtu.be/4wT1GrVrR1w) zählt zu den einflussreichsten Hauptstädten der Welt. Viele kulturelle Symbole der Stadt haben lange Bestand: die rhythmischen und anmutigen Melodien der Peking-Oper, die verführerische Peking-Ente mit ölig-glänzender, knuspriger Haut und zartem Fleisch, und vieles mehr.Mit all den alten Gesichtern, die nicht im Geringsten verblassen, erneuert sich die Jahrhunderte alte Hauptstadt Peking durch verschiedene beliebte Aktivitäten wie Straßenkonzerte und Extremsportarten, die überall in der Stadt stattfinden und von der einheimischen Jugend mit Begeisterung angenommen werden.China Matters dokumentiert in diesem Video das Leben von sieben jungen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Branchen in Peking. Zu ihnen gehören Wang Xinrui, der jüngste Restaurator alter Bücher an der Chinesischen Nationalbibliothek, der einst an der Restaurierung des Nationalheiligtums, der Dunhuang-Manuskripte, beteiligt war; Steve, ein Extremsportler, der sechs Monate lang von den Niederlanden nach Peking getrampt ist und beim Klettern einen ganz anderen Blick auf das schnelllebige Peking entdeckt hat; und der simbabwische Musikproduzent Terry, der brillante Klänge aus Peking sammelt und sie in seine musikalischen Werke einbaut.Die Serie "Young Life, New Beijing" (Junges Leben, Neues Peking) soll die faszinierende Mischung aus Tradition und Moderne in Peking präsentieren und darüber berichten, wie die jüngere Generation zunehmend zur Verbreitung der prächtigen chinesischen Kultur beiträgt und Chinas hochwertige Entwicklung in der neuen Ära fördert. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Jugendliche aus verschiedenen Teilen der Welt Peking wahrnehmen? Dann klicken Sie bitte auf das Video (https://youtu.be/4wT1GrVrR1w): https://youtu.be/4wT1GrVrR1wVideo - https://www.youtube.com/watch?v=4wT1GrVrR1wView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-matters-prasentiert-die-zunehmend-trendige-jugendkultur-in-peking-302022267.htmlPressekontakt:Shao Dantong,Tel.: (+86) 010-68996996,E-Mail: shdt@cnmatters.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5679673