Das chinesische Schattentheater ist eine Sonderform des Puppentheaters. Es stammt aus der Han-Dynastie und ist ein bedeutender Teil der chinesischen Volkskunst. Beim chinesischen Schattentheater werden transparente, zweidimensionale Figuren vor eine Lichtquelle dicht hinter einem Schirm bewegt, wodurch ihre Umrisse auf die Oberfläche projiziert werden.In einer Zeit, als es noch keine Fernseher gab, unterhielten sich die Menschen an vielen Orten der Welt am Abend mit dem Schattenpuppentheater. Eine einfache Lampe, eine Halterung der Figuren und ein dünner Bildschirm war alles, was man als Bühne brauchte. Das Schattenpuppenspiel weckt bei vielen Chinesen Kindheitserinnerungen. Die klassischen Charaktere, die sie darstellen, vermitteln reiche kulturelle Konnotationen, die im Leben der Menschen von heute fortgeführt werden. Mengyu hat eine Theatergruppe in Beijing besucht und das Bemalen der Puppen ausprobiert.