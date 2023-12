Der Bitcoin hat seit Jahresanfang zeitweise über 160 Prozent an Wert gewonnen. Alle, die vor einem Jahr investiert haben, freuen sich über riesige Kurszuwächse. Aber was ist, wenn man sich bisher noch nicht an Kryptowährungen herangetraut an? An die Anleger richtet sich dieses Video. In "how to crypto" erklärt Samir Boyardan von den HeavytraderZ alles, was man über den Bitcoin wissen muss. Der Börsenexperte taucht in die Geschichte der Kryptowährung ein und erzählt, warum und wie dieser überhaupt entstanden ist. Für Neulinge auf dem Gebiet erklärt er, was es alles braucht, um sicher in Krypto zu investieren. Außerdem gibt Boyardan einen Überblick über die aktuelle Marktlage beim Bitcoin. Was für 2024 zu erwarten ist, erfahren Sie im Interview. Im zweiten Teil von "how to crypto" skizziert Boyardan, warum der Bitcoin in der Kritik steht und wie viel Potenzial das digitale Gold langfristig hat. Mehr dazu am 02. Januar auf DER AKTIONÄR TV. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Interviewgast, Samir Boyardan, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.