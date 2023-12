DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinn an Wall Street erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Während die asiatischen Börsen am zweiten Weihnachtsfeiertag keine einheitliche Tendenz zeigten, deutet der Aktienterminmarkt am Dienstag auf eine gut behauptete Handelseröffnung an der Wall Street. Chinesische Aktien schlossen niedriger, da Anleger weiterhin die bevorstehende Verschärfung der Regulierung im Bereich Videospiele verdauten, der Schanghai-Composite sank um 0,7 Prozent. In Hongkong wurde weiterhin nicht gehandelt. In Südkorea gewann der Kospi 0,1 und in Japan stieg der Nikkei-225 um 0,2 Prozent.

In den USA hält die gute Grundstimmung mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen an. Selbst eine verbesserte Wirtschaftsaktivität im November lässt Anleger an der Spekulation auf Zinssenkungen 2024 festhalten. Denn der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) kletterte im November ins Plus und deutet somit ein Wirtschaftswachstum über historischem Trendniveau an. Händler werten die Daten als klaren Beleg für eine weiche Landung der US-Konjunktur.

Für die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen mit sinkenden Leitzinsen spricht der am Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex. Dieser hatte auf Monatssicht in der Kernrate die Erwartungen getroffen, auf Jahressicht war er einen Tick schwächer ausgefallen. Damit wurden die Erwartungen sinkender US-Zinsen untermauert. Die Kennziffer gilt als das Preismaß, welches von der US-Notenbank am stärksten zur Beurteilung der Inflation beachtet wird.

Nahostkonflikt treibt Ölpreise

Am Erdölmarkt steigen die Preise vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation des Nahostkonflikts. Denn der Iran beschuldigt Israel, einen hochrangigen General der Revolutionswächter in Syrien getötet zu haben. Aus Teheran kommen nun Drohungen in Richtung Israel, die am Ölmarkt ernst genommen werden.

Am Rentenmarkt sorgen leichte Gewinnmitnahmen für moderat steigende Renditen. Der Dollarindex büßt 0,1 Prozent ein.

Intel gesucht

Unter den Einzelwerten ziehen Intel vorbörslich um 2,1 Prozent an. Die israelische Regierung hat Subventionen von über drei Milliarden US-Dollar an den Halbleiterkonzern zugestimmt, damit dieser eine neue Chipfabrik in Israel baut.

Die Titel des englischen Fußballklubs Manchester United gewinnen 1,4 Prozent, nachdem der britische Großinvestor Jim Ratcliffe eine Beteiligung von 25 Prozent aufgebaut hat. Gracell Biotechnologies haussieren um über 60 Prozent, Astrazeneca will die chinesische Gesellschaft übernehmen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,36 +3,3 4,33 -5,5 5 Jahre 3,90 +2,6 3,87 -10,4 7 Jahre 3,93 +1,5 3,91 -4,5 10 Jahre 3,91 +1,9 3,90 3,4 30 Jahre 4,05 -0,4 4,05 7,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1022 +0,1% 1,0997 1,0992 +3,0% EUR/JPY 156,91 +0,1% 156,46 156,23 +11,8% EUR/CHF 0,9424 -0,1% 0,9423 0,9415 -4,8% EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8665 0,8683 -2,0% USD/JPY 142,35 +0,0% 142,28 142,11 +8,6% GBP/USD 1,2712 +0,2% 1,2691 1,2658 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,1411 -0,1% 7,1538 7,1435 +3,1% Bitcoin BTC/USD 42.708,62 -2,3% 44.004,06 43.860,37 +157,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,47 73,56 +2,6% +1,91 -1,1% Brent/ICE 80,69 79,07 +2,0% +1,62 -0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0 34,55 -100,0% -34,55 -59,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.060,44 2.052,90 +0,4% +7,54 +13,0% Silber (Spot) 24,27 24,18 +0,4% +0,10 +1,3% Platin (Spot) 981,25 975,50 +0,6% +5,75 -8,1% Kupfer-Future 3,93 3,91 +0,6% +0,02 +3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ==

December 26, 2023 09:19 ET (14:19 GMT)

