NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 81,12 US-Dollar. Das waren 2,05 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,05 Dollar auf 75,60 Dollar.

Die Aussagekraft der Bewegungen ist allerdings begrenzt. Die wichtigsten Märkte in Europa und teilweise auch in Asien sind auch am Dienstag geschlossen geblieben. Das Handelsvolumen ist entsprechend dünn./he