The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2023ISIN NameDE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N.DE000A2PRZS5 FAM RENTEN SPEZIAL R INVESTMENTDE000HSH4S10 HCOB FZ 28 14/28DK0009520520 NYKREDIT 18/24 MTN FLRDE000A2BPCH1 FREUND+PART. ANL 16/24 NRDE000DK0BRB2 DEKABANK DGZ IHS.DE000A1927W4 SPL VER.IHS1 18/24 FLRDE000A28S117 ID DISTRIB. 20/24DE000A2YPFX3 PCC SE ITV.19/24US9128285U08 USA 18/23US912828V236 US TREASURY 2023DE000A3E44G1 GERRY WEBER ANL 20/23DE000A254R34 GERRY WEBER ANL 20/23DE000A254R42 GERRY WEBER WS20/23DE000LB13FG9 LBBW STUFENZINS 19/24DE000A3E5MD5 PCC SE ITV.21/24XS2476292037 ZHONGL.H.GRP 22/23US91282CDR97 USA 21/23US24422EWC91 JOHN DEERE C 22/25 FLRMTNDE000A3LQF45 METALC.GROUP 17/23