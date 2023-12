News von Trading-Treff.de DAX Wochenstart nach Weihnachten und einer festen Wall Street mit ersten Tradingideen für Mittwoch den 27.12.2023 auf Basis der Charttechnik stehen für Dich bereit. Charttechnik DAX an den letzten Handelstagen des Jahres Der DAX machte es spannend vor Weihnachten und hielt sehr lange seine Trendlinie. Zuletzt blickten wir in der Tagesanalyse am 21.12.2023 auf diese Unterstützung, bevor sie brach: Doch dies war kein Umkehrsignal, ...

