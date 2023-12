DJ PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Korrektur einer Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG vom 27.12.2023

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Bayreuth (pta/27.12.2023/10:13) - Mitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 7C Solarparken AG, An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1. Sufina BV

3. Datum der Schwellenberührung 21.12.2023

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 2,96 82.853.133 Letzte Veröffentlichung 3.34

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, § direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, § 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in %

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

