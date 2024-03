DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: Vorstand schlägt eine Dividendenausschüttung von EUR 0,06 je Aktie vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta/27.03.2024/10:50) - Die 7C Solarparken AG veröffentlicht heute den Konzern -und Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2023. Der Vorstand der 7C Solarparken AG hat ebenfalls heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats seinen Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 festgelegt. Demzufolge wird beabsichtigt der Hauptversammlung der Gesellschaft eine reduzierte Dividende in Höhe von EUR 0,06 vorzuschlagen, d.h. in Höhe von 50% der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 12. Juni 2023 beschlossenen Dividendenausschüttung von EUR 0,12 pro dividendenberechtigter Stückaktie. Diese Überlegung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft bereits im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023 eigene Aktien in einem Volumen von EUR 5,6 Mio. (entsprechend rd. EUR 0,07 je Aktie) erworben hat. Ein Aktienrückkauf ist aus Sicht des Vorstands einer Dividendenausschüttung in entsprechendem Umfang wirtschaftlich vergleichbar.

