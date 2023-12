Der Goldpreis blieb auch über die Weihnachtsfeiertage stark und setzte damit seinen jüngsten Anstieg fort. An den US-Börsen wurde bereits am zweiten Weihnachtstag wieder Gold gehandelt. Der Goldpreis hielt sich dabei nahe seiner ehemaligen Allzeithochs bei rund 2.070 US-Dollar. Zu Beginn der letzten Woche des Jahres stieg der Goldpreis an, da Händler mit mehreren Zinssenkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...