Bonn (ots) -phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF ändert heute kurzfristig das Programm und berichtet über das Leben und Wirken des verstorbenen Politikers Wolfgang Schäuble.Von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr öffnet phoenix das Programm für aktuelle Berichterstattung. Die Sondersendung, moderiert von Tina Srowig, wird sich auf die außerordentliche Karriere und das politische Erbe von Wolfgang Schäuble konzentrieren. Geplant sind Einschätzungen und Gespräche u.a. mit Volker Kronenberg, Universität Bonn, sowie Live-Schalten u.a. mit Constanze Abratzky nach Berlin und aktuelle Reaktionen zum Tod u.a. von dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.Im Anschluss an die Sondersendung wird das Porträt "Mensch Schäuble! - Einheitsmacher, Streiter, Steuermann" ausgestrahlt. Dieses Porträt gibt Einblicke in Schäubles Laufbahn und seinen unverkennbaren Einfluss auf die deutsche und europäische Politik.Um 18.30 Uhr läuft phoenix persönlich: in Erinnerung - Wolfgang Schaeuble zu Gast bei Inga Kühn.