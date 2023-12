DENZA ist eine Luxusmarke für neue Energien, die gemeinsam von BYD, einem führenden Hersteller von Fahrzeugen mit neuen Energien, und Mercedes-Benz, dem Erfinder des Benzinautos, gegründet wurde und die Globalisierung in ihrer DNA trägt. Alle Produkte von DENZA sind nicht nur für ein globales Publikum konzipiert, das Unternehmen strebt auch danach, eine weltweit führende Marke für Luxusautos mit neuer Energie zu werden. DENZA verfolgt eine globale Strategie und setzt die "Belt and Road"-Initiative aktiv um. Dazu baut das Unternehmen ein globales Markenimage auf, verfeinert seine internen Stärken und erzielt sowohl im Inland als auch international bemerkenswerte Erfolge.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231225568766/de/

DENZA product matrix. (Photo: Business Wire)

2023 ist das erste Jahr für DENZA auf der internationalen Bühne, mit bedeutenden Auftritten auf den wichtigsten Automessen der Welt: Beispiele dafür sind die Bangkok International Motor Show im März, die vom ehemaligen Premierminister Prayut Chan-o-cha besucht wurde; die Internationalen Automobilausstellung in München im September, wo das Europadebüt des Fahrzeugs großen Beifall fand; die Japan Mobility Show im Oktober; die Thailand International Motor Expo im November, wo der DENZA N7 seine internationale Reise nach dem DENZA D9 fortsetzte, und die Hong Kong International Auto Show im Dezember, wo der DENZA D9 sein Debüt gab und vorbestellt werden konnte. Mit einer konstanten und geordneten internationalen Expansion hat DENZA nicht nur die Herzen der globalen Medien und Kunden gewonnen, sondern auch ein solides Fundament gelegt, um eine führende internationale High-End-Marke zu werden, die sich anschickt, die "Visitenkarte" der chinesischen New-Energy-Luxusautos zu werden, die chinesische Automobilindustrie neu zu definieren und DENZA einem globalen Publikum vorzustellen.

Neben seinem internationalen Erfolg hat DENZA auch auf dem heimischen Markt bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Der erste MPV des Unternehmens, der DENZA D9 mit seinen luxuriösen Merkmalen in Bezug auf Design, Komfort, Intelligenz, Kontrolle und Sicherheit und seiner Eignung sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch, wurde zum schnellsten chinesischen Luxusmodell der neuen Generation. In nur 11 Monaten wurden vom DENZA D9 100.000 Einheiten ausgeliefert, was einen neuen Branchenrekord darstellt. Bis Anfang Dezember 2023 war der DENZA D9 elf Monate in Folge der meistverkaufte Luxus-Van über 300.000 RMB und wird voraussichtlich auch im Jahr 2023 der Verkaufsschlager bei den Vans sein.

Der DENZA D9 zeichnet sich sowohl durch sein Verkaufsvolumen als auch durch seinen Preis aus: Mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von über 420.000 RMB ist er das teuerste Modell unter den chinesischen Automobilmarken Darüber hinaus hält er nach einem Jahr die Spitzenposition beim Wiederverkaufswert im Segment der neuen Energie-MPVs und setzt damit einen neuen Standard auf dem Markt der Luxus-MPVs. Der DENZA D9 ist nicht nur bei normalen Familien beliebt, sondern auch das Fahrzeug der Wahl für viele moderne Eliten, darunter die nationale Schauspielerin Hai Qing, die berühmte Fernsehmoderatorin Yang Lan und der bekannte Unternehmer Cao Hui, die alle diesen neuen Luxus schätzen.

Als Pionier, der die führende, neue Energietechnologie von BYD mit der Luxusherstellungs-Tradition von Mercedes-Benz verbindet, eröffnet der DENZE mit jedem Schritt auf seiner globalen Reise nicht nur unendliche Möglichkeiten für die Marke, sondern zeigt auch den Charme und die Stärke der chinesischen neuen Energie-Luxusautomarken. In Zukunft wird DENZA seine globale Entwicklung weiter vorantreiben, sein Angebot an Luxusprodukten erweitern und ein unvergleichliches Luxus-Reiseerlebnis für internationale Nutzer schaffen, um Chinas Weg zu einem automobilen Powerhouse weiter zu unterstützen.

Über DENZA

2010 wurde DENZA, eine Luxusmarke für neue Energiefahrzeuge, in Shenzhen gemeinsam von BYD, einem führenden Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energie, und Mercedes-Benz, dem Erfinder des Benzinautos, gegründet. DENZA war die erste Marke, die sich dem Markt für Luxusautos mit neuer Energie widmete. In den vergangenen dreizehn Jahren hat DENZA drei Phasen durchlaufen: Initiation, Aufbau und Innovation. Inzwischen hat der chinesische Markt eine Welle der technologischen Revolution bei Fahrzeugen mit neuer Energie erlebt, die das Verständnis der Menschen für Autos rapide verändert und den Markt für Luxusautos mit der Entwicklung der neuen Energie erheblich verändert hat. Am 16. Mai 2022 erfuhr die Marke DENZA eine völlige Neugestaltung unterzogen, die von Anfang an drei unterschiedliche Attribute und drei führende Vorteile verkörpert. Wir verfügen über eine unabhängige Marke, unabhängige Produkte und ein unabhängiges Team und drei zentrale Wettbewerbsvorteile im Hinblick auf unsere Produkte und Dienstleistungen: Der erste Vorteil ist die führende neue, intelligente Energietechnologie der BYD-Gruppe, der zweite die führende Qualität der Luxusprodukte, die aus dreizehn Jahren gemeinsamer Entwicklung mit Mercedes-Benz resultiert. Als dritter Vorteil ist die von DENZA aufgebaute "Soft Power", um die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Nutzer von Fahrzeugen mit neuer Energie zu erfüllen ein führendes Ökosystem von Dienstleistungen für Nutzer. In Zukunft wollen wir ein neues luxuriöses und umfassendes Reiseerlebnis für unsere Nutzer schaffen und eine wertvollere, intelligente und sichere neue Luxusautomarke aufbauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231225568766/de/

Contacts:

Asien-Pazifik: Liya Huang, pr@byd.com Tel.: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com Tel.: +31-102070888

Nordamerika: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com Tel.: +1 213 245 6503

Lateinamerika: José Miranda, jose.miranda@byd.com Tel.: +56 9 96443906

Brasilien: Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com Tel.: +19 3514 2554

Naher Osten und Afrika: Nikki Li, meapr1@byd.com Tel.: +86-755-8988-8888-62319