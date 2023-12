Der Euro ist am Mittwoch in einem ruhigen Handel auf den höchsten Stand seit Anfang August geklettert. Die Gemeinschaftswährung knüpfte an ihre jüngsten Gewinne an und notierte am Mittag bei 1,1056 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1023 (Donnerstag: 1,0983) Dollar festgesetzt.An den europäischen Börsen haben die meisten großen Investoren ihre Bücher für ...

