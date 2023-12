© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Der Pharma-Riese aus den USA bringt sich kurz vor Jahresende mit zwei großen Akquisitionen in Stellung. Für RayzeBio ist das Abenteuer Börse damit nach wenigen Monaten schon wieder beendet.Von wegen weihnachtliche Ruhe. Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb geht zum Jahresende auf Shoppingtour und stemmt innerhalb weniger Tage zwei Übernahmen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, soll der Krebsspezialist RayzeBio für rund 4,1 Milliarden US-Dollar übernommen werden. Für RayzeBio-Aktionäre ist das Angebot ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Bristol zahlt 62,50 US-Dollar pro Anteil, was einem Aufschlag von 104 Prozent auf den letzten Schlusskurs entspricht. Das Unternehmen ist erst …