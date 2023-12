Mainz (ots) -Zum Jahreswechsel ist im ZDF an vier aufeinanderfolgenden Tagen die traditionsreiche Vierschanzentournee zu erleben. Von Sonntag, 31. Dezember 2023, bis Mittwoch, 3. Januar 2024, begrüßt die neue ZDF-Skisprung-Moderatorin Lena Kesting zusammen mit dem neuen ZDF-Skisprung-Experten und ehemaligen Weltklassespringer Severin Freund die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den "sportstudio live"-Übertragungen vom Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und vom dritten Tournee-Wettbewerb am Bergisel in Innsbruck.Nach den zehn deutschen Podestplätzen bei den bisherigen acht Weltcup-Springen der aktuellen Saison zählen die DSV-Adler bei der 72. Vierschanzentournee zum Favoritenkreis. Und die Frage rückt in den Fokus, ob 22 Jahre nach Sven Hannawalds Triumph mal wieder ein deutscher Springer den Gesamtsieg schaffen und dabei auch den Topfavoriten und Weltcupführenden Stefan Kraft aus Österreich hinter sich lassen kann."sportstudio live" an Silvester und NeujahrMit der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen startet am letzten Tag des Jahres gegen 13.25 Uhr im ZDF die Übertragung des Qualifikationsspringens. "sportstudio live" ist an Silvester bereits ab 12.15 Uhr auf Sendung und überträgt zuvor den 10-Kilometer-Langlauf der Frauen im Rahmen der Tour de Ski aus dem italienischen Toblach. Und im Anschluss an das Qualifikationsspringen ist ab 15.10 Uhr der 10-Kilometer-Langlauf der Männer im ZDF zu sehen.Am Neujahrstag melden sich Lena Kesting und Severin Freund ab 13.45 Uhr zur Übertragung des prestigeträchtigen Springens aus Garmisch-Partenkirchen - Live-Kommentator des Wettbewerbs ist Stefan Bier. Nach den beiden Durchgängen dort überträgt das ZDF ab 16.10 Uhr auch die zwei Durchgänge des Weltcup-Springens der Frauen in Oberstdorf im Rahmen der Two-Nights-Tour. Von dieser zweiten Station auf der kleinen Tournee zum Jahreswechsel berichten ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter und Live-Kommentatorin Eike Papsdorf.Bis 18.00 Uhr ist "sportstudio live" am Montag, 1. Januar 2024, im ZDF auf Sendung - neben den Live-Übertragungen vom Skispringen kommen Zusammenfassungen von den 20-Kilometer-Verfolgungsrennen der Langläuferinnen und Langläufer in Toblach hinzu (Moderation: Florian Zschiedrich, Kommentator: Peter Leissl) - die Tour de Ski ist zudem ab 12.30 Uhr auf sportstudio.de im Livestream zu sehen."sportstudio live" am 2. und 3. Januar 2024Am Dienstag, 2. Januar 2024, überträgt "sportstudio live" von 13.15 bis 15.00 Uhr die Qualifikation für das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck. Am Folgetag, am 3. Januar 2024, sind die Wintersportfans von 11.15 bis 16.10 Uhr im ZDF an der richtigen Adresse: Vor dem dritten Springen der Vierschanzentournee, dessen erster Durchgang ab 13.10 Uhr übertragen wird, zeigt "sportstudio live" das Weltcupspringen der Frauen im österreichischen Villach.Skisprung-Übertragungen im ZDF mit Lena Kesting und Severin FreundIn der Wintersport-Saison 2023/2024 werden die Skisprung-Übertragungen im ZDF erstmals von Moderatorin Lena Kesting und dem ehemaligen Skisprung-Olympiasieger Severin Freund präsentiert, der seine erste komplette Saison als ZDF-Experte bestreitet. Die Vierschanzentournee mit dem Neujahrsspringen als besonderem Highlight ist für beide Premiere in der neuen Aufgabe. Die Sprung-Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck können auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek verfolgt werden.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wintersport-im-zdf) zur Wintersport-Saison 2023/2024.Hier finden Sie "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "Wintersport 2023/24" (https://www.zdf.de/sport/wintersportvideoId=biathlon-560) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5680531