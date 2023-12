Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5132/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #554 geht es um einen starken börslichen Wiederbeginn nach Weihnachten, um eine spannende Konstellation bei Immofinanz, um den Wiener Wohnungsmarkt und als Post X-Mas Main Event "Fairytale of New York" von The Pogues (RIP Shane MacGowan), genial a cappella eingesungen von Philipp Vetter und Holger Zschäpitz, Hosts von Alles auf Aktien. Thx für das Okay dazu. Alles auf Aktien (Welt): https://open.spotify.com/show/2qiP4pYQXi8NMjHlCICmSq - "40x DAX und bis zu 40x ...

