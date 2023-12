Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (62/23)

As of December 27, 2023, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN EVO4C 720 AVA GB00BQRP9130 EVO4C 960 AVA GB00BQRP9684 EVO4F 720 AVA GB00BQRP9353 NIB4F 57 AVA GB00BQRP9B37 NIB4C 43 AVA GB00BQRP9809 NIB4C 57 AVA GB00BQRP9C44 NIB4L 43 AVA GB00BQRP9791 EVO4F 960 AVA GB00BQRP9460 EVO4L 960 AVA GB00BQRP9577 EVO4L 720 AVA GB00BQRP9247 NIB4F 43 AVA GB00BQRP9916 NIB4L 57 AVA GB00BQRP9D50 EQT4F 166 AVA GB00BQRPB390 EQT4F 221 AVA GB00BQRPB408 The last day of trading will be December 27, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.