Die US-Börsenbarometer dürften am Mittwoch nur knapp unter ihren Rekordständen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund eine Stunde vor der Startglocke moderat höher auf 37.555 Punkte. Der von Technologietiteln dominierte Nasdaq 100 dürfte zum Auftakt ebenfalls leicht zulegen auf 16.900 Punkte.Der Dow hatte in der vergangenen Woche bei 37.641 Zählern den höchsten Stand seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...