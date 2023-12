Die Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns befindet sich am heutigen Handelstag wieder einmal auf der Gewinnerseite. Mittlerweile steht Vonovia kurz vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch und damit einem wichtigen Kaufsignal. Das sind die nächsten (charttechnischen) Ziele, sollte der Ausbruch - möglicherweise noch 2023 - gelingen.Die wenigen Anleger, die sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt tummeln, setzen weiter auf Immobilien-Aktien. Während Aroundtown im SDAX an der Spitze steht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...