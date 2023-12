© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Plug Power hat einen bedeutenden Fortschritt zu vermelden. Was hat Amazon damit zu tun?Der finanziell gebeutelte Wasserstoffspezialist hat über die erstmalige Inbetriebnahme eines Elektrolyseurs in einem Amazon Fulfillment Center in Aurora, Colorado, USA, berichtet. Der im Logistikzentrum von Amazon installierte PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von einem Megawatt ermögliche demnach die Produktion von kohlenstoffarmem Wasserstoff direkt vor Ort. Dieser Wasserstoff wird anschließend komprimiert und soll zur Betankung von über 225 Gabelstaplern dienen. Amazon, als einer der Hauptkunden des Unternehmens, spielt eine entscheidende Rolle. "Mit Amazon haben wir einen echten Partner, der die …