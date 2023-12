So gelingt der gute Start ins neue Jahr - Live Webinar

Werbung







Zusammen mit Ihnen starten wir am 4. Januar 2024 mit dem Live Webinar "Der große charttechnische Jahresausblick mit Jörg Scherer" in das neue Jahr. Ab 18:30 Uhr wird der Leiter der technischen Analyse Ihnen die wichtigsten Charts für 2024 vorstellen. Neben Bondmärkten, Devisen und Indizes wird Herr Scherer zusätzlich auf Rohstoffmärkte eingehen. Über den roten Button kommen Sie direkt zu unserer Webinar-Übersicht, über die Sie sich bequem 10 Minuten vor Beginn einloggen können - eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.











Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Neben dem Trendkompass und Live-Webinaren bieten wir auch kostenlose Infobroschüren, Technische Analysen, News, sowie Wochenrück- und -ausblicke an.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



