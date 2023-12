Straubing (ots) -



Warum sollten Mediziner das Wagnis Selbstständigkeit auf sich nehmen, wenn es sich nicht wenigstens finanziell für sie lohnen würde? Aus reinem Idealismus? Der wird erstickt durch überbordende Bürokratie, die die Zeit am Patienten immer weniger werden lässt. Darum herrscht viel Frust in den Praxen. Dabei wird der Ärztemangel schon jetzt in vielen Gegenden immer schlimmer, gerade auf dem Land. Auch deshalb sollten niedergelassene Ärzte nicht nur ordentlich verdienen, sondern auch von zeitraubendem bürokratischem Ballast befreit werden. Patienten können nur hoffen, dass die Ärzte mit ihrem Protest Wirkung entfalten und beim Krisengipfel mit dem Minister im Januar etwas erreichen können.



