Die neue Geschäftseinheit wird sich auf DNA-Biotechnologie und molekulare Diagnostik konzentrieren und hochmoderne Plattformen für Enzym-Engineering nutzen

Der weltweite Jahresumsatz aus dem Portfolio des geistigen Eigentums des Unternehmens beträgt 30 bis 50 Millionen US-Dollar

Das diversifizierte Biotechnologieunternehmen CCM Biosciences (CCM Bio) gab die Gründung der Geschäftseinheit CCM 5Prime Sciences (5Prime) bekannt, die sich auf die Entwicklung und Anwendung proprietärer Technologien im Bereich der DNA-Biotechnologie fokussieren wird. Die Technologieplattform von 5Prime beinhaltet mehrere patentrechtlich geschützte, international vermarktete Zusammensetzungen und Methoden für das molekulare Klonen, die DNA-Sequenzierung der nächsten Generation und die molekulare Diagnostik.

5Prime hat zwei Schwerpunkte: 1) In-vitro-Diagnosetests (IVD): eine Vielzahl von begleitenden Diagnostiktests (Companion Diagnostics, CDx) für bestimmte Krebsarten, seltene Krankheiten und Pränataldiagnostik/Präimplantationsdiagnostik, die mit Hilfe der digitalen Tröpfchen-Polymerase-Kettenreaktion (Droplet Digital Polymerase Chain Reaction, ddPCR) und der Sequenzierung der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS) entwickelt wurden und die die therapeutische Pipeline für personalisierte Medizin (Rx) von CCM Bio begleiten; 2) Synthetische Biologie: Künstlich erzeugte DNA- und RNA-manipulierende Enzyme, die die Enzyme verbessern, die in IVD-Tests, in PCR-Reagenzien und auch in der enzymatischen DNA/RNA-Synthese eingesetzt werden.

Hinter den marktführenden DNA-Sequenzierungsprodukten und diagnostischen Tests stehen bewährte Technologien; darunter eine der 5 umsatzstärksten Technologien, die jemals an der Universität Princeton erfunden wurden

Die Schwerpunktbereiche 1 und 2 basieren auf der patentierten Technologie des Unternehmens, die aus der Dissertation des Mitbegründers und CEO Dr. Raj Chakrabarti an der Princeton University hervorgegangen ist. Nach Auskunft des Princeton University Office of Technology Licensing gehören die Patente dieses Portfolios, das nun von 5Prime verwaltet wird, zu den 5 umsatzstärksten Patenten in der Geschichte der Universität und wurden in Kooperation mit Unternehmen wie Celera Diagnostics, Quest Diagnostics, Abbott, New England Biolabs und Toyobo Life Sciences vermarktet. Die auf dem geistigen Eigentum des Unternehmens basierenden diagnostischen Tests und Produkte beinhalten den XSense-Test von Quest Diagnostics, den führenden DNA-basierten Träger-Screening-Test für Autismus (Fragiles X-Syndrom), sowie das von New England Biolabs vermarktete Q5-Polymerase-Kit, das führende High-Fidelity-Polymerase-Kit für die DNA-Sequenzierung.

NGS wird im Zusammenhang mit der Molekulardiagnostik in der Regel zur Hochdurchsatzdiagnose von DNA-Mutationsmustern in Genen eingesetzt. Eine verwandte Methode namens RNA-Seq, bei der NGS nicht auf DNA, sondern auf RNA angewendet wird, um die Genexpression in Echtzeit zu messen, hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil der modernen personalisierten Medizin entwickelt. Eine altbekannte Schwierigkeit sowohl bei der traditionellen NGS als auch bei der RNA-Seq besteht jedoch in der Sequenzverzerrung, die zu ungenauen Schätzungen der relativen Kopienzahlen verschiedener Gene und damit verbundener krankheitsverursachender Mutationen führt und daher das transformative Potenzial dieser Methoden eingeschränkt hat. ddPCR ist eine äußerst zuverlässige, empfindliche Methode zur Diagnose von Mutationen in bestimmten krankheitsassoziierten Genen, die jedoch ebenfalls durch das Problem der Sequenzverzerrung Einschränkungen erfährt.

Die Technologie von 5Prime bietet die Möglichkeit der effizienten Polymerisation und Amplifikation von nahezu jeder DNA- oder RNA-Sequenz, wodurch Sequenzverzerrungen bei der Nukleinsäure-Amplifikation und den damit verbundenen diagnostischen Methoden wie NGS und ddPCR überwunden werden können. Der Wert der globalen Märkte für diese Methoden wurde 2022 auf 10 bzw. 6 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 44 bzw. 14 Mrd. US-Dollar überschreiten. Mit seiner hochmodernen synthetischen Biologieplattform für Polymerase-Enzym-Engineering stellt das Unternehmen proprietäre Polymerasen mit optimalen Eigenschaften für NGS- oder PCR-basierte diagnostische Tests her. Dazu wendet es Algorithmen des maschinellen Lernens auf die großen Datensätze an, die beim experimentellen Screening der Enzymaktivität im Ultra-Hochdurchsatzverfahren auf mikrofluidischem Wege entstehen. Außerdem setzt die Technologieplattform des Unternehmens firmeneigene nichtwässrige Medien und computergestützte systembiologische Methoden in Verbindung mit solchen Enzymen ein, um die Effizienz der Nukleinsäurepolymerisation und -amplifikation erheblich zu verbessern.

Über CCM Biosciences

CCM Biosciences, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Medikamente, einschließlich kleiner Moleküle, Gentherapien, Biologika und Nanomedikamente, sowie der dazugehörigen Begleitdiagnostik spezialisiert hat. Die patentierten Plattformen von CCM Bio zur Entdeckung von Molekülen wurden bei Chakrabarti Advanced Technology entwickelt, einem im Jahr 2010 gegründeten, privat finanzierten Forschungs- und Entwicklungsinstitut mit Wissenschaftlern in den USA, Frankreich und Indien, die Publikationen in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie PNAS, Nucleic Acids Research, American Chemical Society journals und Nature Publishing Group veröffentlicht haben. CCM Bio arbeitet mit dem international tätigen Chemie- und Pharmadienstleistungsunternehmen PMC Group, Inc. zusammen, um eine vollständig integrierte Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten und Diagnostika zu ermöglichen.

