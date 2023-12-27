FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIBERTY GLOBAL LTD CL.A 3O41 BMG611881019
AB/FROM ONWARDS 27.12.2023 18:14 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIBERTY GLOBAL LTD CL.A 3O41 BMG611881019
AB/FROM ONWARDS 27.12.2023 18:14 CET