DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach Weihnachtsfest lethargisch aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch um ein paar Punkte nach oben gegangen. Die Umsätze waren dünn, aufwärts ging es nur mit angezogener Handbremse. Der DAX schloss 0,2 Prozent im Plus bei 16.742, seit Jahresbeginn hat der Index gut 20 Prozent zugelegt. Das Jahr war für die Anleger in Aktien also sehr gut. Die Frage ist nun, wie es weitergeht. Während die Bullen darauf verweisen, dass der DAX im internationalen Vergleich billig ist, verweisen die Bären darauf, dass der DAX nach der jüngsten Rally inzwischen der konjunkturellen Entwicklung zu weit enteilt sei. Spannend wird daher, wie sich die ersten Handelstage im neuen Jahr präsentieren. Der Euro profitierte von der Schwäche im Dollar und stieg über 1,11.

EZB dürfte Leitzins 2024 deutlich senken

Geht es nach Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender von MainSky Asset Management, wird der Druck auf die Inflation über die Schwächung der Nachfrage im Euroraum im kommenden Jahr höher ausfallen als in den USA, auch weil die Fiskalpolitik in Europa, insbesondere in Deutschland, stark restriktiv ist. Somit werde die EZB keine andere Wahl haben, als die Zinsen zu senken. Für 2024 erwartet Schulte Zinssenkungen der EZB zwischen 150 und 200 Basispunkten. Mittelfristig werde sogar davon ausgegangen, dass sich die Leitzinsen in der Eurozone wieder Richtung der Null-Prozent-Schwelle bewegen und die EZB ein neues Anleihenkaufprogramm wird starten müssen.

Bayer nach US-Urteil gesucht

Für Bayer ging es um 2,3 Prozent nach oben. Die Aktie profitierte von einem günstigen Glyphosat-Urteil in den USA. Dort hat ein US-Gericht im Sinne des Pharmakonzerns entschieden. Im Handel wird dem Urteil allerdings keine allzu große Bedeutung beigemessen. Der Prozessausgang sei nur ein Etappensieg nach mehreren Niederlagen.

Die Aktien von Reedereibetreibern standen europaweit unter Druck. Wegen der zunehmenden Zahl von Überfällen durch Huthi-Rebellen auf Containerschiffe meidet Hapag-Lloyd (-8,3%) den Schiffsverkehr durch das Rote Meer und bevorzugt den deutlich längeren Weg um das Kap der Guten Hoffnung.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.742,07 +0,2% +20,24% DAX-Future 16.934,00 +0,3% +16,86% XDAX 16.757,06 +0,2% +20,82% MDAX 27.157,63 +0,8% +8,12% TecDAX 3.339,90 +0,5% +14,34% SDAX 13.934,58 +1,0% +16,84% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,71 +93 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 19 1 1.733,5 38,2 47,2 MDAX 38 12 0 371,2 24,6 19,8 TecDAX 22 8 0 452,4 18,5 16,5 SDAX 55 9 6 83,3 6,7 7,1 ===

December 27, 2023 11:49 ET (16:49 GMT)

