Börsen News: Die fünf besten Nasdaq Aktien 2023 - geht die Rallye 2024 weiter?

Der Nasdaq 100 steigt Year-to-Date um rund 55 % und hat damit den Bärenmarkt 2022 eindrucksvoll beendet. Damit befindet sich der Nasdaq 100 kurz vor dem Jahreswechsel unweit des Rekordhochs. Für Anleger, die weiterhin an die Outperformance von Tech glauben - und dafür gibt es gute Gründe -, könnte sich natürlich ein Blick auf die Einzelaktien anbieten, die den Nasdaq 100 im Jahr 2023 trotz aggressiver Straffungspolitik der Federal Reserve erneut in Richtung Allzeithoch trieben.

Werfen wir also einen Blick auf die fünf besten Nasdaq Aktien in 2023 und schauen, ob die Aktien ihre Rallye in 2024 fortsetzen könnten.

Nvidia

Die Nvidia Aktie ist der Top-Performer im Jahr 2023 und steigt insgesamt um rund 235 %. Damit beendet die Nvidia Aktie das laufende Jahr aller Voraussicht nach in einer konsolidierenden Kursbewegung auf hohem Niveau. In den letzten fünf Jahren stieg die Nvidia Aktie sogar um rund 1500 % - eine eindrucksvolle Performance für ein Unternehmen, das mittlerweile mit 1,22 Billionen $ bewertet wird.

Charttechnisch dürften Anleger die Kursmarke von 500 $ im Blick behalten. Steigt die Nvidia Aktie nachhaltig über den Widerstand, dürfte die Dynamik erneut zunehmen.

Die Aktien von Nvidia halten sich aktuell nahe ihres Rekordhochs und könnten bald neue Allzeithöchststände erreichen. Obwohl in den letzten Tagen des Jahres keine kursbewegenden Nachrichten erwartet werden, bleibt das Sentiment für Chip-Aktien übergeordnet für das kommende Jahr positiv. Der KI-Hype könnte hier einen neuen Superzyklus auslösen.

Nvidia behält seine Position als führender Anbieter von KI-Chips, die vergangenen Quartale waren äußerst erfolgreich für das Unternehmen. Diese Erfolgsgeschichte könnte sich in den kommenden Quartalen fortsetzen, wobei Nvidia durchaus Chancen hat, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Dennoch sind Erwartungen hoch, mögliche Enttäuschungen in Anbetracht der hohen Bewertung schwerwiegender.

AltIndex-Daten sehen zuletzt ein sich abschwächendes Sentiment. Dennoch bleibt der Geschäftsausblick stark bullisch. Der AI-Score empfiehlt die Aktie trotz ambitionierter Bewertung weiter zum Kauf.

Meta Platforms

Auch die Meta Aktie entwickelte sich mit einer Performance von rund 180 % im laufenden Jahr stark. Nachdem das Unternehmen in 2022 mit operativen Problemen kämpfte und der Markt die Meta Anteilsscheine massiv abverkaufte, wendete sich das Blatt. Meta mischt ebenfalls an vorderster Front im Megatrend Künstliche Intelligenz mit. Zugleich dürften sich 2024 auch in der zweiten Jahreshälfte die Werbeeinnahmen positiv entwickeln.

AltIndex-Daten sehen hier aktuell ein Buy-Rating. Dennoch ließ das Sentiment zuletzt deutlich nach. Diese Metrik könnten Anleger im Blick behalten, um eine mögliche Korrektur für den Einstieg abzupassen.

Crowdstrike

Aktuell liegt die Year-to-Date-Performance bei über 130 %. Damit summieren sich die Kursgewinne bei der Crowdstrike Aktie in den letzten fünf Jahren auf rund 300 %. Es sieht so aus, als könne die Crowdstrike Aktie in 2024 den Aufwärtstrend fortsetzen.

Mit einem deutlichen Sprung über die Verlaufshochs aus 2022 hellte sich das Chartbild zuletzt deutlich auf. Nun könnte sich die Crowdstrike Aktie erneut ihren Rekordhochs nähern.

Eine Analyse alternativer Daten offenbart bei Crowdstrike ein robustes Sentiment, das sich zuletzt leicht verbesserte. Insbesondere der Geschäftsausblick ist optimistisch. Dennoch empfiehlt der AI-Score aktuell das Halten der Crowdstrike Papiere.

AMD

Die AMD Aktie stieg im laufenden Jahr um rund 111 %. In den letzten fünf Jahren konnte die Aktie sogar Kursgewinne von rund 750 % verzeichnen.

Operativ lief es zuletzt stark. AMD steigerte die Umsätze und der Gewinn vervielfachte sich. Weiterhin dürfte Künstliche Intelligenz ein Trendthema bleiben, das neben Nvidia auch zuvorderst AMD in den Fokus der Anleger rückt.

Mit einer klaren Kaufempfehlung stuft der AI-Score von AltIndex die AMD Anteilsscheine aktuell als beste Halbleiter Aktie ein. Während das Sentiment zuletzt deutlich nachgab, bleibt der Geschäftsausblick stark optimistisch.

Palo Alto Networks

Mit einem Kursplus von rund 100 % seit Jahresbeginn gehört auch die Palo Alto Networks zu den Top-Aktien im Nasdaq 100. Langfristig ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt, zuletzt nahm die Dynamik hier sogar noch einmal zu.

Palo Alto Networks ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Cybersicherheitslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl von Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen - ein langfristiger Megatrend. Diese Lösungen sollen Organisationen dabei helfen, sich vor Cyberangriffen zu schützen, Sicherheitsrisiken zu minimieren und die Integrität ihrer Daten und Netzwerke zu wahren.

Alternative Daten von AltIndex zeigen einen optimistischen Geschäftsausblick für das Unternehmen. Das Sentiment entwickelte sich zuletzt bullisch. Insgesamt gibt es ein Hold-Rating.

