Die Zinswende kommt. Die Notenbanken warten zwar noch ab, Wachstums- und Inflationsdaten aber deuten auf geldpolitische Lockerungen, die die Märkte bereits vorwegnehmen. "Am langen Zinsende ist schon sehr viel Zinsoptimismus eingepreist", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Ein entsprechendes Enttäuschungspotenzial mit höherer Volatilität - wie es bereits im Oktober zu sehen war - sei durchaus möglich. "Die Chancen liegen an anderer Stelle." Konjunkturell gehen die großen Volkswirtschaften der Welt aufeinander zu. In Europa ...

