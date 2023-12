EQS-News: LIBERO football finance AG / Schlagwort(e): Personalie

LIBERO football finance AG: Personalveränderungen im Aufsichtsrat



27.12.2023 / 18:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft das gerichtliche Bestellungsverfahren gemäß § 104 AktG eingeleitet hat, um die der Amtsniederlegung bisheriger Aufsichtsratsmitglieder geschuldete Unterbesetzung und damit den entstandenen Mangel des erforderlichen Quorums zu beseitigen.



Der Vorstand hat im Rahmen dieses Verfahrens dem Gericht die folgenden Kandidaten für die Nachbesetzung des Aufsichtsrates vorgeschlagen:



1. Klaus Brüggemann

Klaus Brüggemann ist studierter Betriebswirt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich des gehobenen Managements. So war er neben seinen Stationen als Personaldirektor bei der Lufthansa Service GmbH unter anderem als Stadionmanager der Olympiastadion GmbH in Berlin, als Berater im Bereich des Sportconsulting für den Boxweltmeister Nicolai Valuev und den brasilianischen Fußballspieler Ronaldinho tätig. Darüber hinaus war Klaus Brüggemann Operationsmanager bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Berlin und zuletzt Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hertha BSC Berlin. Klaus Brüggemann ist derzeit tätig als Lehrbeauftragter an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken sowie als Gastdozent der DFB Akademie Nationalmannschaft. Der Schwerpunkt seiner Lehrtätigkeit liegt im Bereich der Sportökonomie, des Sport-management, des Sportmarketing, der Digitalisierung sowie der Forschung in Sportmärkten und Stadionmanagement.



2. Roland Bischof

Roland Bischof ist einer der renommiertesten Sportmarketing-Experten in Deutschland mit den Schwerpunkten Sponsoring, Marketing, Medien & Markenbotschafter. Als Pionier des Sponsorings seit 1986 tätig, verfügt er über Erfahrungen aus fast 100 Ländern und hatte leitende Funktionen in über 500 nationalen und internationalen Projekten mit dem Schwerpunkt auf Fußball und Sport inne.



Die vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über umfassende Erfahrungen und Fachkenntnisse in den für die Gesellschaft nach abgeschlossener Neuausrichtung relevanten Bereichen, die für eine weiterhin erfolgreiche Führung und Überwachung der Geschäfte der LIBERO football finance AG von entscheidender Bedeutung sein werden.



Die Vorstellung der neuen Kandidaten zeigt das kontinuierliche Engagement der Gesellschaft für eine effektive und auf das Kerngeschäft fokussierte Unternehmensführung. Die LIBERO football finance AG setzt sich dabei nachdrücklich für eine transparente und verantwortungsbewusste Governance-Struktur ein, um die Interessen aller Stakeholder bestmöglich zu vertreten.



"Im Namen der Gesellschaft danke ich den beiden ausgeschiedenen Aufsichtsräten für ihre geleistete Arbeit und die Bereitschaft, die Gesellschaft in der Phase der von den Aktionären mehrheitlich im Juni 2023 beschlossenen Neuausrichtung zu unterstützen.", kommentiert Dominik Heer, Vorstand der LIBERO football finance AG und ergänzt: "Insbesondere freue ich mich, dass Herr Peter Kenyon der Gesellschaft weiterhin in beratender Funktion erhalten bleibt."



Die Aktionäre der Gesellschaft werden im Rahmen der kommenden Hauptversammlung die Gelegenheit erhalten, die hier vorgeschlagenen Kandidaten als Aufsichtsräte der Gesellschaft zu bestätigen.



Über die LIBERO football finance AG

Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.



27.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com