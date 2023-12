DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.528,38 +0,2% +19,4% Stoxx50 4.079,44 +0,0% +11,7% DAX 16.742,07 +0,2% +20,2% FTSE 7.724,95 +0,4% +3,3% CAC 7.571,82 +0,0% +17,0% DJIA 37.614,07 +0,2% +13,5% S&P-500 4.776,60 +0,0% +24,4% Nasdaq-Comp. 15.080,14 +0,0% +44,1% Nasdaq-100 16.887,96 +0,1% +54,4% Nikkei-225 33.681,24 +1,1% +29,1% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,7 +92 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,54 75,57 -1,4% -1,03 -2,3% Brent/ICE 79,87 81,07 -1,5% -1,20 -1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,31 34,55 +2,2% +0,77 -59,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.080,23 2.068,29 +0,6% +11,94 +14,1% Silber (Spot) 24,37 24,23 +0,6% +0,14 +1,7% Platin (Spot) 995,41 981,50 +1,4% +13,91 -6,8% Kupfer-Future 3,95 3,90 +1,3% +0,05 +3,9%

Dollarschwäche und sinkende Marktzinsen helfen dem Goldpreis auf die Sprünge. Die Ölpreise kommen nach ihren Vortagesaufschlägen auf die höchsten Stände seit rund einem Monat wieder etwas zurück. Einige Reedereien erwägen eine Wiederaufnahme des zivilen Schiffsverkehrs durchs Rote Meer. Wegen der zunehmenden Zahl von Überfällen durch jemenitische und vom Iran kontrollierte Huthi-Rebellen hatten Handelsschiffe den Schiffsverkehr durch dieses Meer eingestellt, was die Ölpreise getrieben hatte.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet- Nach der kleinen Weihnachtsrally des Vortages hält die positive Grundstimmung an der Wall Street an. Doch je näher die Aktienindizes ihren Rekordständen kommen, desto mehr geht ihnen die Luft aus. Bis zum Mittag US-Ostküstenzeit reicht es nur zu äußerst bescheidenen Aufschlägen. Der feste Glaube an baldige Zinssenkungen hält die Stimmung weiterhin hoch. Unter den Einzelwerten neigen Apple weiterhin zur Schwäche. Wegen Patentstreitereien darf der Technologiekonzern derzeit die meisten Modelle seiner Uhren nicht mehr in die USA einführen. Das Weiße Haus hatte die Entscheidung am Vortag bestätigt, indem kein Veto eingelegt worden war. Cytokinetics schnellen um 73,7 Prozent in die Höhe dank positiver Studienergebnisse. Nach Aussetzung einer Studie durch die Gesundheitsbehörde FDA brechen Iovance Biotherapeutics dagegen um 21,4 Prozent ein. Mit einem Kurssprung von 25,4 Prozent reagiert die Aktie von Coherus Biosciences auf die Zulassung einer weiteren Darreichungsform des Krebsmedikaments Udenyca durch die FDA.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Eine leicht im Plus startende Wall Street konnte am Nachmittag keinen Impuls mehr setzen. Die Umsätze sind "zwischen den Jahren" extrem dünn. Spannend wird es die kommenden Tage. Nachdem die Aktienmärkte die vergangenen beiden Monate eine Rally hinlegten, bleibt abzuwarten, ob zu Beginn des Jahres 2024 erst einmal Gewinne mitgenommen werden. Denn die Stimmung ist in den Unternehmen teils deutlich vorsichtiger als bei den Anlegern. Für Bayer ging es um 2,3 Prozent nach oben. Die Aktie profitierte von einem günstigen Glyphosat-Urteil in den USA. Dort hat ein US-Gericht im Sinne des Pharmakonzerns entschieden. Die Aktien von Reedereibetreibern standen dagegen unter Druck. Nachdem die Unternehmen wegen der zunehmenden Zahl von Überfällen durch Huthi-Rebellen auf Containerschiffe den Schiffsverkehr durch das Rote Meer eingestellt hatten, erwägen nun manche wie Moeller-Maersk offenbar eine Wiederaufnahme. Die Aussicht auf steigende Frachtraten wegen der längeren Schiffswege hatte die Branchenaktien zuletzt zeitweise gestützt. Moeller Maersk fielen um 4,5 Prozent, für Hapag-Lloyd ging es um 8,3 Prozent nach unten. Um 2,4 Prozent nach oben ging es für Prosus in Amsterdam. Das Papier wird gestützt von der Erholung von Tencent in Hongkong. Prosus hält eine rund 25-prozentige Beteiligung an dem chinesischen Technologiekonzern. Astrazeneca gewannen 0,9 Prozent. Das Unternehmen baut das Geschäft mit Zelltherapien aus und übernimmt Gracell Biotechnologies für 1,2 Milliarden Dollar. Gesucht waren zudem Ölaktien, ihr Stoxx-Subindex stieg um 0,6 Prozent, nachdem am Vortag im US-Handel die Ölpreise stärker zugelegt hatten, getrieben von Sorgen über die Versorgungssicherheit. Hier steht weiter insbesondere die Entwicklung im Roten Meer im Fokus, wo die Huthi-Rebellen aus dem Jemen weiter Schiffe angreifen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1108 +0,6% 1,1049 1,1022 +3,8% EUR/JPY 157,89 +0,4% 157,76 156,90 +12,5% EUR/CHF 0,9362 -0,7% 0,9435 0,9425 -5,4% EUR/GBP 0,8683 +0,1% 0,8676 0,8661 -1,9% USD/JPY 142,14 -0,2% 142,78 142,35 +8,4% GBP/USD 1,2792 +0,5% 1,2734 1,2726 +5,8% USD/CNH (Offshore) 7,1506 +0,1% 7,1471 7,1520 +3,2% Bitcoin BTC/USD 43.097,05 +1,5% 42.461,95 43.716,64 +159,6%

Der Dollar tendiert mit der Erwartung sinkender Zinsen zur Schwäche, der Dollarindex verliert 0,6 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fester - An den Börsen haben die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem die Wall Street am Vorabend etwas fester geschlossen hatte. Nach wie vor setzten Anleger auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Davon profitierten in Asien vor allem Aktien der Technologiebranche. In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent vor. Unter den Einzelwerten gewannen Softbank 4,2 Prozent. Die Titel profitierten von der bevorstehenden Zuteilung eines milliardenschweren Aktienpakets des Mobilfunkanbieters T-Mobile US. Um 1,9 Prozent (Späthandel) aufwärts ging es in Hongkong mit dem Hang-Seng-Index. Deutlich erholt zeigten sich Aktien der Hersteller von Online-Spielen von ihren Kurseinbrüchen am Freitag, nachdem Peking seine Pläne einer strengeren Regulierung der Branche etwas aufgeweicht hatte. Netease verbesserten sich um 10,3 Prozent und Tencent um 3,9 Prozent. Am Aktienmarkt in Schanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Die Börse in Seoul wurde etwas gebremst davon, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Der Leitindex Kospi schloss 0,4 Prozent höher, gestützt von Schwergewicht Samsung Electronics, das dank starker US-Vorgaben um 1,8 Prozent zulegte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HAPAG LLOYD

wird das Rote Meer weiterhin meiden. Trotz der Entsendung von Marineschiffen durch die USA und ihre Verbündeten zur Abschreckung weiterer Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen hält die Reederei das Gebiet nach wie vor für zu gefährlich.

KRANKENHÄUSER

Im kommenden Jahr werden nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft so viele Kliniken wie nie zuvor in die Zahlungsunfähigkeit rutschen.

NEW YORK TIMES/MICROSOFT/OPENAI

Die New York Times hat Microsoft und OpenAI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt und damit einen Rechtsstreit über Technologien der generativen künstlichen Intelligenz (KI) mit weitreichenden Folgen für die Zukunft der Zeitungsbranche losgetreten.

