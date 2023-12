Der S&P 500 legt am heutigen Mittwoch im ruhigen Handel etwas weiter zu und zeigt sich aktuell im Bereich von 4.780 Punkten. Die Marke von 4.800 Punkten ist in Reichweite und könnte im weiteren Handelsverlauf überschritten werden. Kurzfristig ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 konnte am Vortag doch noch liefern und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen und die Aufwärtsbewegung auch am ...

