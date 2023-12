2023 war ein hervorragendes Jahr für Kryptowährungen und den Bitcoin. Doch wie kann es 2024 mit dem Halving und dem Bitcoin-ETF weitergehen? Und welche Kryptowährungen kann man nächstes Jahr kaufen? Wir machen den Check bei Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Cardano und Co. Um 116 Prozent ist der gesamte Kryptomarkt 2023 in Dollar gerechnet gestiegen. Beim Bitcoin waren es sogar 161 Prozent. Und auch unser BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index konnte ...

