AI Redefined, eine bahnbrechende Kraft im Bereich der Mensch-KI-Kollaborationstechnologie, stellt wichtige Meilensteine vor, die ein außergewöhnliches Wachstum und eine große Dynamik zeigen. Nach einer erfolgreichen Fundraising-Runde im Silicon Valley ist das kanadische Unternehmen für das kommende Jahr auf Erfolgskurs. Dies wird durch eine neue F&E-Einrichtung in Paris, dem Eckpfeiler der europäischen Aktivitäten, und die Ernennung von Branchenführern wie Dr. Yves Lostanlen als General Manager und Bernard Slede als Senior Vice President of Business Development vorangetrieben. Die Expansion steht im Einklang mit der wachsenden Akzeptanz der preisgekrönten Cogment-Technologie.

Das neue Studio befindet sich in der Station F im Herzen des Pariser KI-Technopols und ist ein strategischer Schritt, um eine Präsenz in der europäischen KI-Landschaft aufzubauen. Dieser Standort soll nicht nur ein Büro sein, sondern auch ein Zentrum für Innovation und Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Partnerschaften. Die Expansion umfasst ein spezielles Forschungs- und Entwicklungsteam in Paris, das das Engagement von AI Redefined unterstützt, eine zentrale Rolle im dynamischen europäischen KI-Ökosystem zu spielen.

Die Leitung von AI Redefined in Europa liegt in den Händen von General Manager Dr. Yves Lostanlen, einem erfahrenen Branchenveteranen, der für seine transformativen Führungsrollen in großen Unternehmen wie Engie, Siemens, Element AI, staatlichen Institutionen und der Wissenschaft bekannt ist. Dr. Lostanlen verfügt über ein tiefes und umfassendes Wissen im Bereich der KI-Technologien. Seine strategischen Erkenntnisse werden durch zahlreiche Keynote-Veranstaltungen und mehr als 1200 Zitate für seine Artikel belegt. Als ehemaliges Vorstandsmitglied der IEEE Communication Society und Expertenberater für renommierte Einrichtungen wie die Europäische Kommission und den Europarat unterstreicht seine Ernennung das Engagement von AI Redefined, Spitzentalente anzuziehen, um Innovation und Wachstum weiter voranzutreiben.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Dr. Lostanlen: "Der Beitritt zu AI Redefined und zum Cogment-Team in dieser aufregenden Zeit, in der die menschliche Interaktion als essenziell für den Fortschritt der KI erkannt wird, ist eine großartige Gelegenheit. Mit den bewährten Human-in-the-Loop-KI-Produkten von Cogment bieten wir einen einzigartigen Mehrwert für Branchen, in denen die Abstimmung zwischen KI und Mensch traditionell eine Herausforderung darstellt. Ich bin zuversichtlich, dass AI Redefined das Rüstzeug hat, um in der sich schnell entwickelnden KI-Landschaft von heute führend zu sein."

Ein weiterer strategischer Schritt ist der Eintritt von Bernard Slede in die AI Redefined als Senior Vice President of Business Development, der seine Erfahrungen von Intel, Dolby und Vonage mitbringt. Slede freut sich darauf, dem AIR-Team beizutreten: "Schlüsselmärkte wie Luftfahrt, Verteidigung, erneuerbare Energien, Fertigung und Gesundheitswesen sehen in den Human-AI-Lösungen von AIR den fehlenden Baustein, um ihre Daten zu nutzen. Sie sind begierig darauf, KI mit Hilfe unserer bewährten Cogment-Suite von Produkten für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI sicher einzuführen und einzusetzen."

Da AI Redefined an Dynamik gewinnt und sich auf die Bekanntgabe wichtiger Verträge vorbereitet, wird 2024 als ein Jahr exponentiellen Wachstums erwartet. Die europäische Expansion in Verbindung mit den Ernennungen von Branchenführern und den kontinuierlichen Fortschritten von Cogment bekräftigt das Engagement von AI Redefined, die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI zu gestalten.

Über AI Redefined: AI Redefined ist ein multinationales, preisgekröntes Forschungsunternehmen für angewandte künstliche Intelligenz, das sich für eine bessere Abstimmung zwischen Mensch und KI einsetzt. Das 2018 in Montreal gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Mensch-KI-Lösungen (RLHF), die die Grenzen dessen, was Menschen und KI erreichen können, in verschiedenen Branchen erweitern, darunter Luftfahrt, erneuerbare Energien, Fertigung und autonome Systeme (z. B. Mensch-Maschine-Teaming).

