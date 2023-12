Im Intraday-Handel ist die Apple-Aktie ins Plus gedreht. Denn das Unternehmen konnte erreichen, dass der US-Importstopp für die Computer-Uhren des Konzerns vorläufig ausgesetzt wurde. Ein Berufungsgericht in Washington gab der US-Handelsbehörde ITC am Mittwoch zudem Zeit bis zum 10. Januar, um auf Apples Antrag für eine längere Pause zu antworten.Apple konnte die meisten Modelle seiner Computer-Uhr nach einem verlorenen Patentverfahren von Dienstag an nicht mehr in die USA einführen und damit auch ...

