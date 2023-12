Die bahnbrechenden Forschungs- und Technologieerfolge des UAE Research Program for Rain Enhancement Science (UAEREP) werden in einem von Experten begutachteten Artikel der Fachzeitschrift Nature Research npj Climate and Atmospheric Science vorgestellt.

Unter dem Titel "Rethinking water security in a warming climate: rainfall enhancement as an innovative augmentation technique" zeigt der Artikel aktuelle Fortschritte und zukünftige Richtungen für Anwendungen zur Verbesserung der Niederschlagsmenge auf, die auf dem operationellen Cloud Seeding-Programm des Nationalen Zentrums für Meteorologie der VAE (NCM) und dem auf Zuschüssen basierenden internationalen Forschungs- und Entwicklungsökosystem unter UAEREP basieren.

Der Artikel stützt sich auf Beiträge namhafter Autoren, darunter S.E. Dr. Abdulla Al Mandous, Director General des NCM und President der WMO; Omar Al Yazeedi, Deputy Director General des NCM; und Alya Al Mazrouei, UAEREP Director. Dr. Steve Griffiths, SVP of R&D an der Khalifa University, ist der korrespondierende Autor des Papiers und Dr. Youssef Wehbe, Mitglied des UAEREP-Teams, ist der Hauptautor des Papiers.

Al Mandous sagte: "Dieser Artikel unterstreicht die Bedeutung der Forschungsarbeit, die das NCM leistet, um die Bemühungen der VAE um Wassersicherheit zu unterstützen und die Folgen des Klimawandels für trockene und halbtrockene Regionen abzumildern. Durch diese Bemühungen wollen wir innovative Lösungen fördern und die internationale Zusammenarbeit unterstützen, um die globalen Herausforderungen der Wasserknappheit zu bewältigen."

Der Artikel verweist auf durchschnittliche saisonale Niederschlagszunahmen von 5 bis 25 durch verschiedene internationale Cloud Seeding-Bemühungen, die auf dem WMO Peer Review Report on Global Precipitation Enhancement Activities basieren. Unter Verwendung dieser Referenzspanne, die durch lokale radargestützte Studien über den VAE bestätigt wird, wird geschätzt, dass die Bemühungen der VAE um Cloud Seeding zusätzliche 168 bis 838 Millionen Kubikmeter Niederschlag pro Jahr bringen werden. Bereinigt um Verdunstung und Bodenrückhalt liegt die erntefähige Wassermenge aus gesäten Regenfällen zwischen 84 und 419 Millionen Kubikmetern. Das ist nur ein Bruchteil der etwa 6,7 Milliarden Kubikmeter Regen, die die VAE jährlich erhalten.

Der Artikel enthüllte auch, dass von NCM verwaltete Cloud-Seeding-Einsätze bis zu 8.000 US-Dollar pro Flugstunde kosten können. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 390 Flüge mit einer durchschnittlichen Dauer von einer Stunde durchgeführt. In Anbetracht der Bandbreite der durch Aussaat erzielbaren Regenmengen können die Stückkosten für erntefähigen, ausgesäten Regen auf 0,01 bis 0,04 US-Dollar pro Kubikmeter geschätzt werden, verglichen mit den geschätzten Produktionskosten für entsalztes Wasser von 0,31 US-Dollar pro Kubikmeter in den VAE, was einen zwingenden Kostenvorteil gegenüber der Entsalzung darstellt.

