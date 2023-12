Freiburg (ots) -



(...) Wolfgang Schäuble als Vorsitzender der größten Regierungsfraktion unter Kanzler Helmut Kohl - jene Jahre markieren vielleicht die Zeit, in denen der gebürtige Freiburger dem Gipfel der Macht am nächsten war. Bundestagsabgeordneter war er schon seit 1972 gewesen, ein junger konservativer Finanzbeamter, der in seinem Wahlkreis Offenburg unbeschadet vom damaligen Willy-Wählen-Hype das Direktmandat gewann. Im Parlament hatte er den Aufstieg vom für Sport zuständigen Hinterbänkler zum Strippenzieher im Eiltempo bewältigt - und war 1984 von Kohl zum Chef des Kanzleramtes im Ministerrang ernannt und 1989 zum Innenminister befördert worden. Die Schäuble-Attribute aus jener Zeit - "Binnenkanzler" und "Architekt der Einheit" - zeugen von seiner schon damals herausragenden Rolle. (...) Nun ist der Große, der nie ganz oben war, im Kreise seiner Familie gestorben. https://mehr.bz/9ra (BZ-Abo)



