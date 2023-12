DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.757 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Mittwochabend keine deutsche Aktie im nachbörslichen Handel auffällig gezeigt. "Wir bewegen uns aber auch in einer nachrichtenarmen Zeit", sagte der Marktteilnehmer. Die Stimmung für Aktien sei weiterhin positiv, wie die neuen Rekordstände an der Wall Street am Abend untermauert hätten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.757 16.742 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

